Apagón de aplicaciones de transporte en la región

Choferes de las aplicaciones de transporte Uber, DiDi y Cabify llevan adelante este viernes un apagón total de las plataformas en La Plata y la región, como parte de una protesta nacional contra la reducción de tarifas y el esquema de comisiones que, aseguran, deterioró fuertemente sus ingresos. La medida consiste en una desconexión completa durante 24 horas y afecta la disponibilidad de autos a lo largo del día.

En la capital bonaerense, los conductores convocaron además a una asamblea para definir los próximos pasos del reclamo y evaluar nuevas acciones ante la falta de respuestas por parte de las empresas.

Según explicaron desde el sector, el conflicto se originó en enero, cuando las aplicaciones implementaron cambios en el sistema de pagos a los choferes. Aunque los valores que abonan los pasajeros se mantuvieron, se redujeron la tarifa base, la mínima y el monto por kilómetro recorrido, lo que provocó una fuerte caída en la facturación. “En apenas un mes, los ingresos se redujeron a la mitad: el promedio por hora pasó de 20 mil a 10 mil pesos”, señalaron.

Desde la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina denunciaron la falta de diálogo con las compañías. Además, remarcaron que las tarifas actuales quedaron desfasadas frente al aumento del combustible, los costos de mantenimiento, las comisiones que retienen las plataformas y el desgaste permanente del vehículo.