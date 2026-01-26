Nueva colecta de sangre en la región

El Centro Regional de Hemoterapia de la ciudad indicó que el día de hoy estará llevando adelante una nueva colecta de sangre. En esta oportunidad, la misma tendrá lugar en el hospital Sor María Ludovica, en 66 entre 14 y 15, desde las 8:30 hasta las 12:30. Aquellos que deseen acercarse a donar, deberán cumplir una serie de requisitos. Entre ellos aparecen tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud. Además, es importante concurrir con un documento que acredite la identidad y habiendo desayunado. Por último, en caso de que se haya donado previamente, la persona deberá esperar ocho semanas para volver a hacerlo. “Tu donación puede marcar una diferencia real de alguien que lucha por su vida”, remarcaron desde el Centro Regional.