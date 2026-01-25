Descubren la pintura rupestre más antigua de la historia de la humanidad

En una cueva de piedra caliza en la isla de Muna, al sureste de Célebes, Indonesia, un grupo de arqueólogos halló una prueba fascinante de que el arte humano tiene raíces más antiguas y geográficamente diversas de lo que se creía.

Se trata de una plantilla de mano humana —una técnica en la que se sopla pigmento alrededor de la mano apoyada sobre la roca— que ha sido fechada con una antigüedad mínima de 67.800 años.

El gran hallazgo, publicado en la revista Nature, supera en más de mil años al que hasta ahora era considerado el arte rupestre más antiguo del mundo: una plantilla de mano de la cueva de Maltravieso, en España.

Adam Brumm, coautor del estudio, explicó que la intención deliberada parece haber sido “dar la impresión general de una mano con forma de garra”.

Este tipo de mano puede simbolizar la idea de que los seres humanos y los animales estaban estrechamente conectados”, señaló el experto.

La datación se logró mediante el análisis de series de uranio en los depósitos de carbonato cálcico formados sobre la pintura, estableciendo su edad mínima en casi 68 milenios.

El estudio también revela que la cueva de Muna fue utilizada como espacio artístico durante un periodo excepcionalmente largo. Las evidencias indican que se realizaron pinturas de manera reiterada durante al menos 35 mil años, hasta hace unos 20 mil años, lo que apunta a la existencia de una tradición cultural sostenida en la región.

El debate sobre quién realizó estas pinturas sigue abierto. Aunque los autores consideran más plausible que fueran Homo sapiens, algunos investigadores plantean la posible participación de otros grupos humanos del Pleistoceno, como los denisovanos, el Homo floresiensis o el Homo luzonensis.

La presencia de arte en Muna hace más de 68 mil años respalda la teoría de una ruta del norte que llevó a los primeros humanos desde el sudeste asiático continental hasta Australia, a través de Célebes, Papúa y Nueva Guinea, mucho antes de lo que se pensaba.