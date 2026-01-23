Exitosa convocatoria en las escuelas de verano de La Plata

En el marco de una jornada a pleno sol, la República de los Niños es escenario de las escuelas de verano que funcionan actualmente en la ciudad de La Plata. Allí, chicos y chicas participan de actividades recreativas con contenido pedagógico, incluyendo propuestas acuáticas, como parte del programa impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

El presidente del Consejo Escolar de La Plata, Iván Maidana, explicó que este año funcionan 23 sedes de escuelas de verano distribuidas en distintos puntos del distrito. “En este caso puntual estamos articulando con la Escuela Primaria N° 36, que desarrolla sus actividades recreativas en la República de los Niños. Los chicos desayunan en la escuela, pasan parte de la mañana acá, almuerzan y luego regresan a sus casas”, detalló.

Por su parte, la coordinadora distrital de las escuelas de verano, Silvana Cascallana, destacó la organización del programa y su alcance territorial. “Las sedes están distribuidas tanto dentro como fuera del casco urbano. Algunas funcionan de 8 a 12, la mayoría de 9 a 13, y hay escuelas con doble turno, de 1 a 5 de la tarde”, precisó.

Las autoridades remarcaron que, en la mayoría de los casos, los alumnos concurren primero a su escuela de origen y desde allí se trasladan a los espacios donde se realizan las actividades. “En esta sede, al estar cerca, vienen caminando. En otros casos se articula con transporte para garantizar la asistencia”, explicaron.

Un dato a tener en cuenta que al margen de los guardavidas y los preparadores físicos que están en la colonia municipal que funciona en la República de los Niños cada contingente de alumnos que representa una escuela tiene un guardavida asignado.

Además, en la visita al predio de Gonnet estuvieron presentes la Subsecretaria de Planificación gestión y extensión educativa de la Municipalidad de La Plata, Delfina Rusch y el Consejero Escolar, Horacio Gilberto.

Maidana subrayó además el rol estratégico que cumplen las escuelas de verano en los barrios: “Para muchos chicos es un espacio de recreación, de contención y de continuidad pedagógica durante las vacaciones. La escuela sigue cumpliendo un rol educativo y social fundamental, especialmente en territorios más vulnerables”.

Lo que viene en febrero: puesta a punto de las escuelas

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el Consejo Escolar comenzará en febrero con el Programa de Riesgo de Inicio, destinado a poner en condiciones los establecimientos educativos que presentan dificultades estructurales.

“Todos los años trabajamos en este programa para resolver problemas de infraestructura que puedan afectar el comienzo de clases, como cuestiones de agua, instalaciones o mantenimiento general”, señaló Maidana. En ese sentido, indicó que se articula con organismos como ABSA para garantizar el suministro de agua en aquellas escuelas que sufren falta de presión durante el verano.

“Somos optimistas porque la capacidad de trabajo y la organización que tenemos hoy es muy superior a la que encontramos al inicio de la gestión. El objetivo es que las clases comiencen sin inconvenientes”, concluyó el titular del Consejo Escolar.