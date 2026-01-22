Científicos crearon una mano robótica súper versátil

Una mano robótica que se “sale” del brazo, se arrastra sola y recoge objetos parece sacada de una película, pero ya existe. El resultado principal de una investigación realizada por científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en los Estados Unidos y del Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL), en Lausana, Suiza, es un diseño que permite a la mano robótica moverse sin ayuda y tomar varios objetos fuera del alcance habitual.

Esta innovación promete transformar la manipulación de objetos en fábricas, servicios y misiones de exploración. El avance abre la puerta a tareas que antes resultaban imposibles para los robots, como recoger cosas en rincones inaccesibles o manipular varios objetos seguidos.Según los científicos que la desarrollan, “la mano puede recuperar hasta tres objetos de forma secuencial y volver a acoplarse mientras mantiene un agarre seguro sobre los objetos”. El objetivo fue claro: inventar una mano robótica que no dependa de la anatomía humana.