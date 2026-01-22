ciencia
Científicos crearon una mano robótica súper versátil
El nuevo diseño promete transformar la manipulación de objetos en distintos ámbitos.
Una mano robótica que se “sale” del brazo, se arrastra sola y recoge objetos parece sacada de una película, pero ya existe. El resultado principal de una investigación realizada por científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en los Estados Unidos y del Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL), en Lausana, Suiza, es un diseño que permite a la mano robótica moverse sin ayuda y tomar varios objetos fuera del alcance habitual.
Esta innovación promete transformar la manipulación de objetos en fábricas, servicios y misiones de exploración. El avance abre la puerta a tareas que antes resultaban imposibles para los robots, como recoger cosas en rincones inaccesibles o manipular varios objetos seguidos.Según los científicos que la desarrollan, “la mano puede recuperar hasta tres objetos de forma secuencial y volver a acoplarse mientras mantiene un agarre seguro sobre los objetos”. El objetivo fue claro: inventar una mano robótica que no dependa de la anatomía humana.