Después de 70 años, cerró Casa Carlitos: el almacén que fue el corazón de Arturo Seguí

Con aplausos, abrazos y lágrimas, Arturo Seguí despidió este miércoles a Casa Carlitos, el almacén histórico ubicado en 146 y 414, que durante siete décadas acompañó la vida cotidiana del pueblo. El cierre del comercio, emblemático por su trato humano y solidario, marca el final de una etapa y deja una herida profunda en la identidad barrial.

El último día de atención fue vivido como una verdadera despedida colectiva. A partir de las 16, vecinos y vecinas se acercaron a la puerta del local para rendir homenaje a la familia Álvarez, responsable del negocio durante cuatro generaciones. No fue un adiós cualquiera, fue el reconocimiento a una historia compartida, tejida a fuerza de confianza, fiado, gestos solidarios y compromiso con la comunidad.

Casa Carlitos nació de la mano de Filiberto Álvarez, continuó con sus hijos Carlitos y Rubén, y luego con los nietos. “Nos fiaron a todos, me incluyo, y también a nuestros viejos”, repitieron muchos de los presentes, recordando épocas en las que el comercio era un respaldo cuando el dinero no alcanzaba.

La decisión de cerrar estuvo atravesada por la situación económica general. “Nunca pensamos que este negocio podía cerrar”, coincidieron los vecinos.

Durante la jornada, incluso los bomberos y distintas instituciones locales se sumaron al reconocimiento. Hubo sorteos, palabras de agradecimiento y mucha emoción.