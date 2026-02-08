Un domingo con carnavales, música, danza y arte en La Plata

La ciudad de La Plata tendrá este domingo una variada agenda cultural con propuestas gratuitas que se desplegarán en distintos barrios y espacios culturales, combinando celebraciones populares, música en vivo, danza, cine y exposiciones artísticas.

Las actividades comenzarán a las 12:30 con el Carnaval Barrial de Bolivia 2026, que se realizará en la Plaza Nuestra Señora de Copacabana (25 y 525). La jornada propondrá un encuentro festivo para celebrar la identidad cultural de la comunidad boliviana, con danzas tradicionales, música y expresiones populares.

Por la tarde, desde las 17:00, se dictará un taller intensivo de verano de House y Electro Dance en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha (50 entre 6 y 7), destinado a jóvenes y adultos interesados en los estilos urbanos. A las 18:00, el Paseo de Compras Meridiano V (18 y 71) será escenario de la presentación musical de Triana Redondel.

A las 18:30 se llevará adelante el walking tour “Ciudad soñada”, un recorrido guiado para redescubrir la historia y el trazado urbano platense, con salida desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno. El cierre de la jornada será a las 20:30 con el Cine Móvil en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (19 y 51), donde se proyectará un corto seleccionado por el Festival Queer La Ciénaga, dirigido por Lucrecia Martel.

Además, se podrán visitar distintas muestras en el Macla, el Mumart, el Teatro Argentino y otros espacios culturales, consolidando una propuesta que invita a vecinos y visitantes a disfrutar del arte en todas sus formas.