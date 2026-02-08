La Plata será sede de una preselección oficial del Martín Fierro de la Danza

La ciudad de La Plata fue elegida como una de las sedes oficiales de las preselecciones del Martín Fierro de la Danza, un proyecto de alcance nacional que busca reconocer la trayectoria, el trabajo y la excelencia de maestros, profesores y bailarines de todo el país. La jornada se realizará el 28 de junio y contará con la presencia de jurados designados por Aptra.

“El hecho de que La Plata sea capital de la provincia de Buenos Aires la convierte en un punto estratégico para este recorrido federal. Era necesario sumar esta región al mapa”, explicó a diario Hoy, Ana Clara Zavaleta, cabeza de equipo y referente local del proyecto. La organización cuenta además con el acompañamiento de Viviana Coria y Stella Maris Molle, responsables de la articulación, difusión y acompañamiento del evento en la región.

El Martín Fierro de la Danza surge a partir de la experiencia acumulada durante años en certámenes nacionales, detectando una vacancia en el sector artístico: la falta de un reconocimiento nacional exclusivo para la danza. “Este proyecto pone en valor el esfuerzo y la trayectoria de quienes dedican su vida a esta disciplina, y les da una visibilidad que antes no existía”, señaló Zavaleta.

La iniciativa es encabezada por la Dra. Mahyra Saad, maestra de reconocimiento internacional, junto a la profesora de danza y periodista Karina Armendáriz, y fue presentada oficialmente en noviembre de 2024 durante la final del Torneo Sudamericano LID, en Villa Carlos Paz, ante más de 1.600 bailarines.

En cuanto al proceso de selección, Zavaleta detalló: “Esta es la primera etapa. Cuando los jurados los ven por primera vez es un filtro. Luego se envían los videos a otros jurados de Aptra y se atraviesan distintas instancias hasta llegar a los nominados y al ganador”.

El recorrido culminará en la Gran Gala Nacional del Martín Fierro de la Danza, que se realizará el domingo 6 de diciembre. “El objetivo es que toda La Plata esté representada. Sabemos que un premio de esta magnitud puede abrir puertas y proyectar el trabajo artístico a otro nivel”, concluyó Zavaleta.