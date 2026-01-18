Evacúan a 90 familias por deslizamiento de tierras en Comodoro Rivadavia

Los vecinos de los barrios Sismográfica y El Marquesado, en Comodoro Rivadavia, vivieron una madrugada de angustia y desesperación cuando un nuevo deslizamiento de tierra del cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias por el riesgo inmediato de colapso de viviendas y estructuras.

El movimiento del terreno se intensificó durante las primeras horas del domingo y provocó colapsos parciales en muros, techos y calles, dejando numerosos hogares con fugas de gas y peligro de derrumbe. Según testimonios, alrededor de las 00:15 un corte de luz dejó a la zona a oscuras mientras se escuchaba el estruendo de las rocas que caían. “Los gritos de ‘¡salgan, evacúen!’ se multiplicaron mientras las piedras caían desde lo alto”, relató una vecina.

De manera oficial, la Municipalidad informó que “un movimiento de gran magnitud fue detectado alrededor de las 23:55 del sábado en la zona central de la ladera sur del cerro Hermitte, un sector históricamente considerado de riesgo geológico”. En ese marco, dispuso la evacuación preventiva, recomendando a los vecinos permanecer fuera de sus hogares por al menos 48 horas.

El desplazamiento afectó viviendas, calles y estructuras, incluso la ruta 3. Los derrumbes dejaron grietas profundas en numerosos hogares, comprometiendo su estabilidad y generando un riesgo latente de nuevos colapsos. La comunidad venía alertando sobre la posibilidad de un nuevo deslizamiento vinculado al cerro Hermitte, que finalmente se materializó con consecuencias graves para la ciudad.