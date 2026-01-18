Qué hacer ante la picadura de un alacrán
El calor favorece la aparición de estos animales en el ámbito doméstico.
Ante las altas temperaturas en La Plata, se difundió una serie de medidas para evitar la aparición de alacranes dentro del hogar, prevenir su picadura y saber cómo actuar en caso de padecerla.
Según se informó, el calor favorece la aparición de estos animales en el ámbito doméstico, los cuales se alojan en grietas de paredes y debajo de cajas, cartones, pilas de ladrillos, tejas y maderas. En cuanto a las medidas de prevención, se recomienda colocar mosquiteros en todas las bocas de desagüe, revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos, controlar la ropa de cama antes de acostarse o acostar a un niño y evitar caminar descalzo en zonas donde puede haber presencia de alacranes.
Por otro lado, frente a una picadura se aconseja acercarse al hospital más cercano de manera inmediata, mientras que en caso de ver o capturar un ejemplar es importante dar aviso a la Dirección de Zoonosis del Municipio a través del 221 424 4827.
Por otra parte, el Centro de estudios parasitológicos y de vectores (Cepave) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Conicet desarrolló la app ¿Es araña o escorpión?, que contiene un catálogo con fotos y datos biológicos de las especies de interés sanitario y de algunas que no revisten peligrosidad.
La aplicación resulta útil para la comunidad ya que permite diferenciar arácnidos e identificar si un ejemplar representa un riesgo. Además, cuando una persona encuentra uno, puede tomarle una fotografía, enviarla a través de la plataforma y recibir la evaluación del equipo del laboratorio.