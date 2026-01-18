En este verano La Plata ofrece varias propuestas culturales para toda la familia

En el marco del receso de verano, se diagramó una amplia agenda cultural para disfrutar en familia durante el tercer fin de semana de las vacaciones, con actividades que se desarrollan en diversos puntos de la ciudad y están pensadas para públicos de todas las edades.

Entre las propuestas destacadas de este domingo, a las 18:00 el grupo Vendaval 3 musicalizará la tarde en el Paseo de Compras de Meridiano V con un repertorio de folclore, mientras que a las 20:30 el Cine Móvil proyectará la película dramática adolescente argentino-española Alemania en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, con entrada libre y gratuita.

La agenda cultural del Municipio también incluye una variada oferta de muestras de arte. En el Espacio E del Macla, ubicado en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, se puede visitar El filo de esta piel prestada, de Matías Quintana, Pablo Pérez Torres y Sabrina Weingart, con curaduría de Lucáa Delfino. En el mismo complejo cultural, la sala 3 del Mumart alberga Abracadabra, de Fernando Evangelista, Juan Jalil y Soledad Lagruta, mientras que en el Espacio de Extensión del museo del Hospital Italiano se exhibe Patrimonio escultural develado, de Walter Di Santo.

Asimismo, en las salas 1 y 2 del Mumart se presenta HabitARTE, una muestra colectiva que reúne obras de 52 artistas de Argentina y Uruguay del colectivo Artistas con Pasión, con el objetivo de promover la circulación del arte y el encuentro entre creadores de distintos puntos del país.

Por otro lado, el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino ofrece el Salón Molina Campos 2025, que puede visitarse de martes a viernes de 10:00 a 18:00, mientras que el Macla expone obras de Sitro y Horacio Beccaria pertenecientes a su colección propia. En el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas también se desarrollan la 51° muestra colectiva Circus, de la Escuela Espacio F, Vetamorfosis, de Rafa Salvador, y Tiempo Latente, de Dana Bocacina y Valeria Truppi.

A esta programación se suman los talleres de verano de la Escuela Taller Municipal de Arte, que se dictan hasta el 27 de febrero en el Pasaje Dardo Rocha y en el Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos, así como la Colonia de Arte que comenzará el lunes 19 de enero en distintas localidades del partido, con inscripción previa en las delegaciones correspondientes.