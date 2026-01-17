Detectan la sorprendente reactivación de un agujero negro

Uno de los fenómenos más excepcionales del cosmos, el renacimiento de un agujero negro supermasivo tras un largo periodo de inactividad, ha sido captado en detalle a través de observaciones punteras. Un equipo internacional de astrónomos documentó cómo el núcleo galáctico de J1007+3540, ubicado en el centro de un enorme cúmulo de galaxias, reinició la emisión de potentes chorros de plasma tras permanecer inactivo cerca de 100 millones de años.

Según los autores, estos hallazgos permiten comprender de manera inédita cómo la interacción entre los gases calientes del ambiente y los estallidos provenientes del agujero negro esculpen la estructura y el destino de las galaxias, ofreciendo una visión directa de la evolución galáctica. El equipo anunció su intención de emplear instrumentos aún más sensibles para examinar el núcleo de J1007+3540 en profundidad. Los científicos esperan con ello rastrear la propagación de los chorros recién activados a través del entorno hostil y turbulento que los rodea, utilizando tecnología de alta resolución para revelar los procesos internos en un nivel hasta ahora inalcanzable.