La Provincia inaugura la muestra “Vidas submarinas - Ciencia, arte y soberanía” en Mar del Plata

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en un trabajo articulado entre el Ministerio de Comunicación Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, AUBASA, la Subsecretaría de Políticas Culturales, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia, y el CONICET Mar del Plata, invitan a la comunidad a la muestra “Vidas Submarinas, ciencia, arte y soberanía”.

Esta iniciativa propone un recorrido que permite conocer, de manera accesible y lúdica, el contexto, las características y los logros de la histórica campaña submarina realizada por especialistas del CONICET, en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, que tuvo lugar durante julio y agosto de 2025.

Vidas Submarinas propone un recorrido por distintos espacios: un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, cada día se ofrecerán tres talleres: a las 17 hs, un taller de arena kinética pensado para chicos y chicas de 2 a 7 años. A las 18 hs, un taller de arte y tecnología y a las 19 hs un taller de robótica, ambos a cargo del equipo de Androbots (robótica educativa) y destinados a chicos y chicas de entre 7 y 12 años.

También habrá dos actividades especiales para conocer sobre soberanía y explorar vocaciones científicas, los martes 27 de enero y 10 de febrero. Estas se llevarán a cabo con las científicas: Carolina Germinario, Lic. y Profesora en Historia, Mg. en Historia de América y Diplomada en Estudios de Malvinas y Atlántico Sur, Eleonora Verón, Lic. y Profesora en Geografía y Dra. en Geografía y Dra. en Ciencias, y los cuatro especialistas marplatenses que estuvieron en la expedición submarina: Nahuel Farías, Lic. y Dr. en Biología, Emiliano Ocampo, Lic. en Genética y Doctor en Biología, Florencia Matusevich, Lic. en Ciencias Biológicas y Ezequiel Mabragaña, Doctor en Ciencias Biológicas, Especialista en Pesquerías Marinas, Licenciado en Ciencias Biológicas.

La muestra abre sus puertas, con entrada libre y gratuita, hoy a las 15 hs. Luego, podrá visitarse de martes a domingos de 15 a 21 hs, hasta el 15 de febrero, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MAR), ubicado en Av. Félix U. Camet y López de Gomara, Mar del Plata.