Se hizo de noche: La Plata bajo alerta amarilla por lluvias intensas y posible granizo

Luego de una seguidilla de jornadas marcadas por las altas temperaturas, el tiempo comienza a cambiar en La Plata. Para la tarde de este jueves se esperan tormentas de variada intensidad, motivo por el cual la Municipalidad elevó a amarillo el Nivel de Atención del Riesgo (NAR), en línea con las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según informaron especialistas de la Dirección de Hidrometeorología local, un nuevo frente de inestabilidad ingresará a la región y podría provocar lluvias localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento y la ocasional caída de granizo. Las condiciones podrían impactar tanto en la ciudad como en localidades cercanas.

En el mismo sentido, el SMN calificó el fenómeno bajo alerta amarilla y señaló que existe la posibilidad de eventos meteorológicos con capacidad de daño, además de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a la posible intensificación de las tormentas durante las próximas horas.