Sigue la inscripción para la segunda quincena de la colonia municipal en la “Repu”

La Municipalidad de La Plata informó que permanece abierta la inscripción para participar de la tradicional colonia de vacaciones en la República de los Niños durante la segunda quincena de enero.

La propuesta está destinada a niños y niñas de 6 a 11 años, se desarrolla de lunes a viernes en dos turnos e incluye actividades deportivas, recreativas, acuáticas y de cocina coordinadas por un equipo interdisciplinario.

Los interesados en inscribirse deben hacerlo de forma presencial en las delegaciones comunales en caso de que necesiten transporte, o a través del mail [email protected] o el teléfono (221) 524-5179 de no precisarlo.

Por su parte, personas mayores y personas con discapacidad pueden participar de la Colonia de Integración Social, que también se realiza en la República de los Niños de lunes a viernes en dos turnos. Esta iniciativa ofrece opciones recreativas y de esparcimiento que promueven la participación activa y la inclusión, como baile, música, aquagym y otras alternativas pensadas para el bienestar y la socialización.

Los interesados en tramitar la inscripción deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en 7 N° 840 entre 48 y 49, 2° piso, de 8:30 a 14:30. Para participar es requisito presentar DNI, ficha médica actualizada y certificado de aptitud física, además de copia de CUD en el caso de las personas con discapacidad. Quienes deseen recibir mayor información pueden comunicarse a los teléfonos (221) 427-1532 y (221) 489-6493.