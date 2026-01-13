Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie para Netflix que se filmará en La Plata

Se lanzó una convocatoria dirigida a personas interesadas en participar como extras en El futuro es nuestro, la miniserie de K&S Films para Netflix que se filmará en enero en La Plata en el marco de la consolidación de la ciudad como polo de producción audiovisual.

La selección y contratación de los artistas se realizará a través del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (SUTEP) y el llamado está dirigido a hombres y mujeres mayores de 25 años con perfil latinoamericano.

Además, se buscan personas con conocimientos en artes marciales para representar a personal de fuerzas de seguridad.

Quienes deseen postularse deberán contar con disponibilidad entre el 20 de enero y el 5 de febrero y completar el formulario oficial del sindicato habilitado para la inscripción.

La filmación tendrá lugar en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y alrededores, lo que generará un impacto positivo en la actividad cultural y productiva de la capital bonaerense.

El futuro es nuestro será una miniserie distópica protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi, basada en la novela The World Jones Made, de Philip K. Dick.

La producción estará a cargo de K&S Films, una firma de amplia trayectoria responsable de más de 150 producciones entre las que se destacan El Eternauta, El Ángel, El Clan, La Odisea de los Giles y Relatos Salvajes.