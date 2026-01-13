Tránsito mortal en La Plata: se mató una jubilada en Olmos

En apenas 12 días del año, ya tres personas perdieron la vida en diferentes accidentes de tránsito que tuvieron lugar en las calles de nuestra región. Fuentes policiales y judiciales señalaron que ayer se confirmó el deceso de la última víctima, quien había sufrido un brutal choque en Lisandro Olmos, cuando viajaba como acompañante de una moto, que se estrelló contra un auto.

El lamentable episodio se registró la noche del domingo en el kilómetro 77 de la ruta 2, cuando por causas que se tratan de establecer colisionaron de forma bestial un rodado marca Boge, liderado por un hombre de 59 años y un vehículo Ford Territory, conducido por un comerciante de 59 domiciliado en City Bell.

Debido a la gravedad del impacto, quienes iban en la moto salieron despedidos e impactaron fuertemente contra el piso, quedando heridos allí. Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza y poco después se acercaron móviles del Comando de Patrullas La Plata y de la comisaría Decimoquinta, con jurisdicción en la zona.

Al arribar, los numerarios detectaron lesiones de extrema gravedad en el hombre, que fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde hasta el cierre de la presente edición continuaba internado, peleando por su vida.

En tanto, en la escena los galenos cercioraron la muerte de Mirta Luján López, una jubilada e 70 años, quien falleció de manera inmediata producto del choque y su cuerpo quedó tendido en la cinta asfáltica. En las próximas horas, su cadáver será sometido a la correspondiente operación de autopsia, ordenada por la fiscalía penal en turno de Delitos Culposos.

Por lo pronto, se abrió una causa en la UFI 10 caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas”, mientras que los peritos de la Policía Científica llevaron a cabo sus correspondientes tareas de rigor.

El hombre del auto dijo que fue embestido desde atrás, sin que él pudiera hacer nada, y ahora serán las pericias las que determinen la mecánica del lamentable incidente fatal.