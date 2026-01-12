Incendio de pastizales generó alarma en Alto de San Lorenzo

Un incendio de pastizales provocó preocupación entre los vecinos de Alto de San Lorenzo durante la mañana, luego de que las llamas se desataran en un terreno ubicado en la intersección de las calles 77 y 25.

Hasta el lugar acudió una dotación de bomberos, personal de la Guardia Municipal y efectivos policiales que responden a la Comisaría Octava, con sede en la zona, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y llevar tranquilidad a los frentistas. Afortunadamente, el incendio pudo ser controlado sin que se registraran heridos ni daños en viviendas cercanas.

Según se informó, las causas que originaron el siniestro aún no fueron determinadas y no se descarta ninguna hipótesis. Ante esta situación, las autoridades reiteraron la recomendación de evitar la quema de pastos, residuos o cualquier tipo de fuego, ya que el calor y el viento pueden convertir un foco menor en un incendio de grandes dimensiones, sobre todo en zonas descampadas y alejadas del centro de La Plata.