Horror y misterio: encontraron dos cráneos humanos

La aparición de dos cráneos humanos en las ultimas horas causó revuelo en diferentes puntos de la Provincia, uno de ellos en nuestra ciudad, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales.

Por un lado, de acuerdo a los portavoces en diálogo con Trama Urbana, una familia de Abasto encontró restos humanos el sábado al mediodía en un domicilio ubicado en 215 y 519. Tras un llamado al servicio de emergencias 911, se hicieron presentes agentes de la comisaría Séptima, del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica.

El caso, tramitado en la UFI 1 en turno, fue caratulado como “hallazgo de restos óseos”, mientras avanza la investigación. La principal teoría es que serían parte de insumos utilizados por estudiantes de medicina.

Los vecinos, en tanto, manejan otras sospechas e hicieron posteos en redes sociales, sospechando de un suceso criminal no resuelto.

Cerca del Golf de Playa Grande

Además, un episodio similar se materializó en Mar del Plata, en plena temporada turística. Un cráneo humano fue encontrado este sábado por la mañana dentro de un volquete ubicado frente al exclusivo Golf de Playa Grande, una zona de alto tránsito turístico y residencial. El descubrimiento generó estupor entre los peatones que circulaban por el lugar.

Los voceros explicaron que todo tuvo lugar en las inmediaciones de la calle Alem al 4900, cuando un vecino detectó el resto óseo entre escombros y basura de obra. Tras el aviso al 911, efectivos del Comando de Patrullas acordonaron la zona a la espera de la Policía Científica.

La investigación, a cargo del fiscal Carlos Russo, avanza con una hipótesis que busca llevar calma, y en ese sentido los investigadores relataron que preliminarmente no hay indicios que vinculen el cráneo con un hecho criminal actual.

A su vez, los peritos notaron que el cráneo presentaría signos de haber sido tratado químicamente, lo que sugiere que podría tratarse de material anatómico de estudio descartado de manera irregular.