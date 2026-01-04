Tensión y disparos en Melchor Romero

Un grave episodio de violencia se registró en Melchor Romero durante la madrugada, cuando un conflicto entre varias personas derivó en disparos, disturbios y un amplio despliegue policial. Como saldo, un joven resultó herido de bala y siete personas fueron detenidas, según informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió en las primeras horas del día, cuando la Policía fue alertada por la presencia de una persona herida. Al llegar al lugar, se encontraron con un escenario de alta tensión, con enfrentamientos entre vecinos, agresiones y resistencia a la autoridad.

Durante el operativo, un joven recibió un impacto de bala en una pierna y fue trasladado a un centro de salud, donde quedó fuera de peligro. Además, se logró rescatar a una mujer que se encontraba retenida dentro de una vivienda en medio del conflicto.

Finalmente, tras varios minutos de tensión, la policía logró restablecer el orden y detuvo a siete personas presuntamente vinculadas a los hechos.