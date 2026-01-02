Vuelco, golpes y detenidos en Olmos

Un violento accidente de tránsito con vuelco incluido se registró en la localidad de Lisandro Olmos y dejó como saldo dos personas heridas y un hombre demorado tras una agresión posterior al siniestro. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida 44 y la calle 195.

Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a un automóvil Suzuki Fun gris y una camioneta Toyota Hilux blanca. El rodado menor circulaba por avenida 44 en dirección a la Ruta 36 cuando fue impactado en su lateral izquierdo por la camioneta, lo que provocó su posterior vuelco.

La conductora del automóvil resultó ilesa, mientras que el conductor de la camioneta y su acompañante sufrieron lesiones y debieron recibir asistencia médica. Minutos después del impacto, la pareja de la conductora del Suzuki se presentó en el lugar y agredió físicamente al conductor de la Hilux delante del personal policial, por lo que fue aprehendido y trasladado a la comisaría Decimoquinta.

Afortunadamente, los heridos se encuentran fuera de peligro. Una ambulancia del UPA 06 trasladó al conductor de la camioneta y a su acompañante al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fueron asistidos y se constató que no presentaban lesiones de gravedad.

El incidente quedó caratulado como “lesiones culposas y lesiones leves” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 14, la cual dispuso las diligencias de rigor. Resta que se analicen las cámaras de seguridad de las inmediaciones para determinar de manera fehaciente cómo ocurrió el choque.