Degollaron a una mujer mientras paseaba al perro

La Justicia de La Matanza busca a un hombre que en las últimas horas degolló a una mujer en plena vía pública cuando salía de bailar y que hasta el cierre de esta edición permanecía prófugo, de acuerdo a lo aportado ayer por voceros policiales y judiciales.

El estremecedor caso ocurrió durante la tarde de este domingo en el cruce de las calles Huergo y Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando una vecina, María Isabel Casal, denunció al 911 la presencia de una mujer que estaba tendida en el asfalto y con un corte profundo en el cuello, entre otras lesiones.

Cuando personal médico arribó al lugar, constató que la víctima, identificada de manera oficial como Karina Janet Palomino Arotinco, de 44 años y nacionalidad peruana, presentaba una herida cortante en el cuello y tórax, que terminó por quitarle la vida.

Frente a los agentes de la fuerza, la denunciante relató que escuchó gritos y, al salir, advirtió a la damnificada ya lastimada, mientras que no logró ver el rostro del atacante, quien se dio a la fuga.

A la escena del crimen también llegó al lugar Isaías Américo Cornejo Cancho, pareja de la víctima, quien logró reconocerla.

En el lugar los investigadores hallaron las pertenencias de Arotinco: un celular Motorola, dinero en efectivo, tarjeta SUBE y llaves de su domicilio. Ante eso, los pesquisas descartaron que el móvil del sangriento suceso sea por robo.

La causa fue caratulada primariamente como “homicidio” y quedó a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad FuncionaI de Instrucción Temática Homicidio Departamental.

Una cámara de seguridad logró captar a las 06.57 de este domingo el momento en el que la víctima paseaba a su perro y detrás la perseguía el agresor.

Por el momento no se pudo dar con la identidad del imputado.