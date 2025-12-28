Conmoción por una mujer que murió en un hipermercado

Momentos de profunda conmoción se vivieron en un hipermercado de nuestra ciudad, donde una mujer que estaba realizando unas compras se descompensó, cayó al suelo y luego falleció. El dramático episodio ocurrió durante la noche en la sucursal de Chango Más ubicada sobre el Camino Centenario y la calle 513. Al momento de los hechos, la jubilada se encontraba caminando por el sector de congelados pasillo 7, cuando se desplomó al suelo y comenzó a convulsionar.

Según consta en el parte oficial al que tuvo acceso Trama Urbana, unos pocos segundos después dejó de reaccionar y perdió el pulso. Por tal motivo, los presentes se comunicaron con el servicio de emergencias 911 para solicitar el arribo de las autoridades. Posteriormente se hizo presente una ambulancia del SAME y los médicos certificaron el deceso de la mujer que fue identificada de manera oficial como Alicia Bonessi, de 83 años, con domicilio en la vecina ciudad de Ensenada. Asimismo, los uniformados de la comisaría Sexta que intervinieron en el caso, informaron que la anciana se encontraba acompañada por su hija, una mujer de 53 años. La misma refirió que su madre poseía distintos problemas de salud como hipertensión arterial y sobrepeso, a la vez que contaba con un médico de cabecera que se hizo presente en el lugar, aunque su fallecimiento fue certificado por la médica del SAME, manifestando que se trató de una muerte de forma natural.

Por tal motivo, no se requirió la intervención judicial por lo que luego de la realización de las acciones correspondientes y de rutina para este tipo de casos, se dispuso el traslado del cuerpo a través de una cochería local. Lo cierto es que el dramático episodio generó una profunda conmoción entre los empleados del hipermercado y otros clientes que se encontraban en el lugar al momento de producirse el deceso.