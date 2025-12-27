Se conocieron detalles del brutal crimen del vecino de Barrio Aeropuerto

Continúa la conmoción por el brutal crimen contra un vecino de Barrio Aeropuerto, que fue fusilado de dos tiros por un hombre durante la madrugada de Navidad, porque le molestaban los ruidos de la pirotecnia que generaban los hijos de la víctima. El implicado ahora deberá afrontar un complicado proceso judicial con dos causas diferentes, señalaron ayer fuentes policiales.

Se conocieron mayores detalles del tremando incidente, que paralizó a los platenses y, sobre todo, a los habitantes de la localidad de Villa Elvira.

Todo se desarrolló alrededor de las 0.40 del jueves, a pocos minutos de iniciada la Navidad. Juan Carlos Magen, de 68 años, estaba en su domicilio de 609 entre 3 y 4, dentro de su departamento del monoblock de la torre C1. Ofuscado por los sonidos de los petardos que, al parecer, arrojaban los descendientes de Daniel Néstor Ramírez (45), salió a enfrentar a este hombre, que se hallaba junto a su hermano Mariano.

A este último le apoyó en el estómago la Bersa Thunder .40 Pro que manipulaba y gatilló varias veces, sin que saliera el proyectil, por lo que salvó su vida. Menos suerte corrió su pariente, a quien le disparó en el hombro izquierdo. Cuando cayó al piso, dolorido y con temor, lo remató con un segundo disparo a quemarropa, que le reventó el cuello y le quitó la vida en cuestión de segundos, antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Pericias

Un llamado al 911 y se hicieron presentes agentes del Comando de Patrullas y sus pares del destacamento Aeropuerto, junto a una ambulancia. Sin embargo ya nada podía hacerse más que constatar el deceso del infortunado, y darle lugar a los detectives del Gabinete de Homicidios de la DDI, al igual que a la Policía Científica.

Estos preservaron la escena y llevaron a cabo sus pericias de rigor, para determinar la mecánica del sangriento y lamentable suceso. Por lo que refirieron los voceros, el imputado, instantes antes del incidente, "profirió amenazas de muerte, refiriendo a viva voz que le iba a pegar un tiro a Mariano Ramírez y a su hermano Daniel".

El asesino fue atrapado en su inmueble, una vez que apoyó el arma de fuego en una mesa y ya no ofrecía resistencia. Además de la Bersa, se encontró un rifle de aire comprimido y varias municiones, entre ellas una con punta teflonada, que sirven para atravesar chalecos antibalas.

El perfil de la víctima

La víctima, encargado de una cooperativa municipal y padre de tres hijos, había sido abuelo por primera vez poco tiempo atrás. Era muy querido en la zona y los vecinos y amigos se volcaron a las redes sociales para despedirlo. “Siento mucho la injusta muerte de Pepo. Acompaño a su familia y amigos de Barrio Aeropuerto y de la Delegación Villa Elvira”, escribió uno. Y otro puso: “Terrible dolor, era una persona que había que conocer. Si lo conocías, te enseñaba a que él estaba siempre presente, en las buenas y en las malas. Te voy a extrañar todos los días, no lo puedo creer”. Un tercero expuso: “Siempre estuvo para los habitantes de Aeropuerto, doy fe de su ayuda”.

Magen, por pedido del titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 6 en turno, fue imputado por los delitos de “amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego y homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, todo en concurso real”. El juez de Garantías avaló el pedido.