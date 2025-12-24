Balas en la madrugada: alarma por la violencia en Los Hornos

Dos graves episodios ocurridos en la madrugada del fin de semana en distintos puntos de Los Hornos volvieron a exponer el nivel de violencia con el que se desarrollan robos y conflictos en barrios de la ciudad, donde el uso de armas de fuego aparece cada vez con mayor rapidez y sin reparos.

El primero de los hechos se registró en la zona de 60 entre 141 y 142, dentro del complejo habitacional conocido como “El De Cano”. Allí, un joven que circulaba en una motocicleta Honda CG 125, fue interceptado por delincuentes que comenzaron a perseguirlo y efectuaron varios disparos para obligarlo a detener la marcha. Bajo amenazas de muerte, los asaltantes lograron robar el rodado y escapar. A pesar de la extrema violencia del ataque, la víctima no resultó herida. Tras el hecho, familiares y vecinos difundieron imágenes del vehículo en redes sociales, mientras se reiteraron los reclamos por la reiteración de robos bajo esta modalidad en el barrio.

Horas antes, en un sector ubicado en 79 entre 141 y 142, en cercanías de la Megatoma de Los Hornos, una mujer de 44 años fue baleada en el antebrazo izquierdo al intentar impedir un robo en su vivienda. El agresor había forzado el portón de acceso al domicilio y, al ser increpado, respondió efectuando un disparo antes de huir. La víctima fue trasladada por un vecino a un centro de salud, donde recibió atención médica y se confirmó que se encontraba fuera de peligro, sin lesiones óseas.

En este último caso, la Justicia dispuso la intervención de personal del área de Investigaciones para dar con el autor del ataque. Si bien los episodios ocurrieron en contextos distintos —un asalto en la vía pública y un intento de robo domiciliario—, ambos comparten un denominador común: la utilización inmediata de armas de fuego como respuesta, elevando el riesgo no solo para las víctimas sino también para testigos y transeúntes.

Vecinos y fuentes consultadas advierten con preocupación que este tipo de hechos se repite con mayor frecuencia en distintos barrios, donde robos, disputas personales y conflictos cotidianos derivan en balaceras. Mientras avanzan las investigaciones judiciales, los casos reavivan el debate sobre el crecimiento de la violencia y la circulación ilegal de armas en la región, en un escenario de conflictividad social que parece mostrar cada vez menos límites.