Macabro hallazgo: encontraron el cuerpo de una mujer en un baldío

Un macabro episodio generó profunda conmoción, luego de que el cuerpo de una mujer de 57 años apareciera tirado en un terreno baldío. Tras la autopsia, la Justicia confirmó que la víctima falleció por asfixia mecánica y detuvo a su pareja, señalado como principal sospechoso del crimen.

De acuerdo a la información aportada por los voceros abocados al caso, el descubrimiento se produjo en horas de la noche luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre presencia de un cadáver en un descampado ubicado en la zona de Punta Mogotes, en la intersección de las calles Soler y Croce.

Tras la llegada de los efectivos policiales de la comisaría Tercera del distrito, se le dio intervención a la fiscalía en turno para avanzar con la pesquisa. En ese marco, en un primer momento, la causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte, ya que no se detectaron lesiones visibles recientes en el cuerpo.

Sin embargo, el resultado del examen forense determinó que la víctima, identificada posteriormente de manera oficial como Mercedes Rosa Del Luca, fue asfixiada de manera intencional, por lo que enseguida se descartó una muerte natural y se cambió el rumbo de la investigación.

La carátula cambió a homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que prevé prisión perpetua, y el novio de la mujer, quien presuntamente la había encontrado sin vida, quedó arrestado.