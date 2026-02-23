La Plata

lunes 23 DE febrero 2026

Fuerte choque en pleno centro platense

El siniestro tuvo lugar en avenida 7 y 46, cuando colisionaron una Volkswagen Amarok y un Volkswagen Nivus.

Dos personas resultaron heridas luego del choque entre un auto y una camioneta durante la mañana de ayer, señalaron fuentes policiales.

El suceso vial tuvo lugar en avenida 7 y 46, cuando colisionaron una Volkswagen Amarok y un Volkswagen Nivus. En el primero de los vehículos viajaba un joven de 29 años, mientras que en el restante iban dos hombres, de 34 y 35 años.

De acuerdo a los testigos, la Amarok cruzó con el semáforo en rojo, mientras circulaba por 7. Dos de las víctimas fueron trasladadas a los hospitales Rossi y Gutiérrez, ya que presentaban lesiones de consideración. No obstante, sus vidas no corren peligro. Al tercer involucrado se le practicó el test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

