¿Qué pasó con Yanina? Los allegados harán una nueva marcha

La muerte de una joven de 30 años en nuestra ciudad sigue generando conmoción y, ante la falta de respuestas oficiales, sus allegados marcharán en las próximas horas, para exigir justicia, de acuerdo a lo informado ayer.

Los restos de Yanina Correa fueron hallados el 3 de enero en un descampado cercano a la casa de la víctima, que estaba desaparecida desde 24 de diciembre. Pese a los pocos días transcurridos, llamó poderosamente la atención que el cuerpo ya no tuviera partes blandas, motivo por el cual se llegó a saber a quién pertenecían los huesos gracias a los estudios genéticos de ADN llevados a cabo por los expertos de la Policía Científica.

Este miércoles, a partir de las 18.30, sus familiares y amigos se juntarán de manera pacífica en la esquina de la avenida 520 y 208, para reclamar y, a su vez, para exigir la destitución del caso de la comisaría Séptima, con jurisdicción en la zona. Acerca de eso, indicaron que en el área hay “venta de drogas, robos, intentos de violación y asesinatos”, sin que los agentes de la seccional logren solucionar ninguno de esos sucesos.

Allanamiento

Hasta el momento, no solo no hay personas detenidas sino que ni siquiera hay sospechosos firmes, pese a que los detectives de la DDI realizaron un allanamiento en un domicilio. Los resultados del mismo, no obstante, son un misterio ya que la fuerza los mantiene bajo reserva. Por lo pronto, la causa pasó de estar caratulada como “averiguación de paradero” a “averiguación de causales de muerte”.

Desde el entorno de la víctima rechazaron la hipótesis de problema de adicciones e insisten en que se investigue con profundidad la posibilidad de que haya sido asesinada. En ese sentido, quieren saber qué pasó durante las últimas horas con vida de Yanina.

Aseveraron que ella había iniciado una relación y, ante eso, se había mudado a una casa de la zona. Contaron a su vez que el vínculo era conflictivo y con episodios de violencia.