Un joven murió en Villa Gesell durante el Enduro del Verano

Un joven de 28 años oriundo de Ensenada murió en Villa Gesell tras caer con su moto en un médano durante el Enduro del Verano, evento que reúne a miles de espectadores y pilotos.

Según fuentes policiales, circulaba sin casco y no advirtió una modificación abrupta del terreno. Bomberos intentaron reanimarlo en el lugar, pero ingresó sin vida al hospital. La víctima fue identificada como Andrés Alberto Alemán, con antecedentes penales y bajo investigación judicial por presunto narcomenudeo.

El hecho generó repercusión entre allegados y reavivó el debate sobre los riesgos de la circulación en médanos durante competencias masivas, donde cada temporada se registran accidentes y se discuten medidas de seguridad.