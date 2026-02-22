Doce heridos tras un choque entre siete autos en la General Paz

Un impactante accidente de tránsito múltiple entre siete autos ocurrió en la autopista General Paz, sentido al Riachuelo, según informaron fuentes policiales. Como saldo, más de una decena de personas resultaron con diversas lesiones. El hecho ocurrió durante la tarde de ayer, a la altura del puente Zapiola, donde los vehículos protagonizaron un choque en cadena al reducir la velocidad, motivo por el que una mujer de 40 años fue trasladada de emergencia al Hospital Santojanni con traumatismo craneoencefálico. En tanto que, otros 11 damnificados, entre ellos una adolescente de 15, recibieron asistencia en el lugar por parte del personal del SAME, que concurrió en helicóptero. Estos últimos casos no revestían demasiada gravedad, por lo que no requirieron traslado.