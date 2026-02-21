Pelea de tránsito mortal: se esperan importantes peritajes

Continúa la profunda conmoción por la pelea de tránsito que terminó con un hombre muerto en el partido bonaerense de Berazategui.

El hecho tuvo lugar en el cruce de la avenida Dardo Luis Agote y 366, cuando vecinos registraron una gresca entre el conductor de un auto y un motociclista. La discusión verbal culminó cuando el conductor del coche agarró un palo y comenzó a agredir al otro.

Este se defendió y comenzó a atacar con golpes de puño a Darío Lau, en el piso. La víctima recibió dos golpes en la cabeza que provocaron su muerte en el lugar, pese a que recibió asistencia médica. Respecto al joven, fue aprehendido y acusado del delito de “homicidio”y hasta el cierre de esta edición permanecía tras las rejas. Su abogado pedirá su excarcelación, alegando que se trató de un caso de legítima defensa.

Se aguarda por la operación de autopsia para determinar las causales del deceso, y si el perjudicado tenía algún problema físico previo.