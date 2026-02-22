Le pegó a su pareja mientras tenía a su hijo en brazos

Un hombre agredió físicamente a la madre de su hijo en un extremo caso de violencia de género, mientras la mujer tenía en brazos al pequeño, y el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Posada y Lugones, en la localidad bonaerense de Don Torcuato, partido de Tigre, donde un domo de videovigilancia captó la secuencia, cuando el agresor increpó a la víctima que estaba en la bicicleta con el menor.

Al advertir la situación, los operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT) dieron aviso inmediato al móvil policial más cercano y activaron el protocolo de protección hacia la joven, aunque el sospechoso se retiró del lugar e intentó refugiarse en un domicilio de la zona.

Mediante el seguimiento por cámaras, el personal del COT logró establecer su ubicación y, con apoyo de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, se concretó la detención.