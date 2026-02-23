Carnaval sangriento en La Plata: un joven pelea por su vida

Un joven pelea por su vida luego de haber sufrido una golpiza en el marco de los carnavales llevados a cabo en nuestra ciudad, señalaron ayer desde la fuerza.

Si bien el suceso tuvo lugar durante la madrugada del miércoles, recién trascendió ayer y los voceros explicaron que todo tuvo lugar en la zona de Meridiano V. Fue un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó al personal policial, por lo que un patrullero se hizo presente. Allí constataron la denuncia y convocaron a una ambulancia. El damnificado fue trasladado al policlínico San Martín, donde fue recibida en la guardia.

Debido a la complejidad del cuadro, el equipo médico del nosocomio lo indujo a un coma farmacológico para intentar su estabilización.

“Tiene heridas muy graves en el cráneo”, contaron los portavoces, y añadieron que la Justicia analiza lo sucedido para dar con los responsables, de quienes nada se sabe. Ni siquiera se pudo establecer si se trató de una pelea o de un salvaje robo, por lo que ahora revisan diferentes cámaras de seguridad. También se busca dar con testigos del sangriento incidente, aunque hasta el cierre de la presente edición no se había producido ninguna novedad.

Por lo pronto, el hombre permanece internado en el centro médico, luchando por su vida desde la terapia intensiva.