Quién era el motociclista de la región muerto en Villa Gesell

En las últimas horas se conocieron detalles de quién era el motociclista de nuestra región que se mató durante un accidente en la costa atlántica, durante la tarde del sábado. Se trata de un sujeto con un frondoso prontuario y ahora sus familiares pidieron ayuda económica para poder velar los restos.

Andrés Alberto Alemán tenía 28 años y vivía en Ensenada. Se encontraba participando del 31° Enduro del Verano en Villa Gesell cuando sufrió un percance con su ciclomotor, cayó en un médano cortado y quedó inconsciente. Para cuando llegó al hospital local, ya estaba sin vida debido a la gravedad de las heridas sufridas, de acuerdo a los voceros consultados, que señalaron que el joven no llevaba el casco colocado. Previo a eso, los bomberos que lo asistieron en el lugar le practicaron maniobras de reanimación, que no surtieron efecto.

Luego se supo que el individuo acumulaba "abultados antecedentes penales” y estaba en la mira de la Justicia platense. Se lo investigaba bajo la firme sospecha de integrar los mandos jerárquicos de una poderosa banda dedicada al narcotráfico que opera en los barrios Mosconi y Punta Lara pero, además de las causas por drogas, su nombre figuraba en expedientes recientes por su presunta participación en un violento y sangriento incidente ocurrido en su ciudad natal, que tuvo lugar el fin de semana pasada y culminó con un hombre baleado y abandonado en la guardia del hospital Cestino.

Campaña económica

Tras confirmarse su deceso, familiares y allegados comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales. En paralelo, y dada la urgencia de la situación, su círculo íntimo lanzó una campaña para pedir ayuda económica y recaudar fondos destinados a costear los gastos del traslado del cuerpo desde la localidad balnearia y el posterior servicio de sepelio.

Lo cierto es que hasta el cierre de esta edición no se habían producido avances al respecto, y los restos de la víctima permanecían en Villa Gesell.