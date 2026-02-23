Salvaje robo al exguitarrista de Pappo: cayó una de las ladronas

El violento asalto que sufrió Daniel "Alambre" González el pasado 15 de febrero en su casa de Caballito comenzó a esclarecerse tras un importante operativo en el conurbano bonaerense. Una mujer de 35 años fue capturada en el partido de San Martín, señalada como una de las integrantes de la pareja que maniató y golpeó al exguitarrista de Pappo Napolitano para desvalijarle el departamento.

La detención fue llevada adelante por la Policía de la Ciudad, que logró avanzar en la causa gracias al rastreo de una transferencia por billetera virtual que los delincuentes obligaron a realizar a la víctima, además de las pericias realizadas sobre las cámaras de seguridad del edificio.

Durante el ataque, los cacos engañaron al músico de 69 años simulando ser vecinos para acceder al ascensor, donde lo encañonaron y lo forzaron a ingresar a su vivienda. Una vez allí, fue amordazado y despojado de guitarras eléctricas, 15 pedales de efectos importados, dinero y pertenencias personales.

Mientras la comunidad musical celebra la recuperación de gran parte del equipamiento, las autoridades mantienen la búsqueda del segundo sospechoso, un hombre que ya habría sido identificado a través de los movimientos previos al robo.

"Es imposible revender estas piezas sin quedar expuestos", habían advertido los colegas del músico en redes sociales, remarcando el incalculable valor afectivo y profesional de los instrumentos recuperados.