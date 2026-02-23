Nuevo robo en la Escuela Secundaria 62 de Alto de San Lorenzo

La Escuela Secundaria N° 62 “República de Chile”, ubicada en 131 entre 77 y 78, en la zona de Alto de San Lorenzo y en el límite con barrio Cementerio, volvió a ser blanco de la inseguridad. Durante las últimas horas, delincuentes ingresaron al establecimiento y provocaron daños materiales, además de sustraer equipamiento informático.

Según se pudo saber, los autores del hecho accedieron por el jardín trasero, un sector que vecinos señalan como vulnerable. Del lugar se llevaron computadoras y ocasionaron destrozos en distintas dependencias. Este lunes, docentes y directivos trabajaban en la evaluación de los daños y en la reorganización de las tareas para intentar llegar en condiciones al inicio del ciclo lectivo.

Desde el Consejo Escolar, el presidente Iván Maidana en contacto con la RED92 explicó ¨Se está trabajando en la reparación del portón y tres cerraduras que fueron violentadas. La escuela 62 no es la primera vez que es robada. Nosotros creemos que es fundamental intervenir rápidamente, pero me parece sumamente necesario volver a impulsar aquello que a mediados del año pasado empezamos a trabajar y convocar a distintos sectores del estado provincial para implementar los llamados corredores seguros¨.

Por otro lado, un comerciante de la zona aseguró que no es la primera vez que ocurre un episodio de estas características y afirmó que sería el tercer robo en lo que va del año. La reiteración de los hechos genera preocupación en la comunidad educativa y en los vecinos, quienes reclaman mayores medidas de seguridad para proteger el edificio escolar y garantizar el normal comienzo de las clases.