Mataron a puñaladas a un hombre durante una feroz pelea callejera

Un hombre de 38 años fue brutalmente asesinado a puñaladas durante la madrugada de ayer, en medio de una pelea callejera que tuvo lugar dentro de una estación de servicio. Pero, además, como saldo de la gresca, hubo cuatro personas que resultaron con distintas heridas y entre los involucrados se encuentra un policía, que está sindicado como el autor del crimen.

Según señalaron los voceros abocados al caso, todo sucedió en el interior de una expendedora de combustible ubicada en el cruce de las calles Teniente Coronel Jorge Obón y Coronel Lucero, en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús. Los uniformados fueron alertados sobre el conflicto mediante una alerta radial y enseguida se trasladaron hasta el lugar de los hechos.

Cuando los agentes de seguridad arribaron a la zona, observaron una violenta confrontación entre varios sujetos, por lo que procedieron a separar a las partes. Así identificaron a un joven de 26 años y a otro hombre de 30, y esté último portaba entre sus manos un cuchillo tipo navaja. Además, presentaba una herida de arma blanca en el tórax y en el brazo izquierdo, con riesgo de muerte.

Asimismo, los oficiales constataron la presencia de otros implicados que también fueron protagonistas de la gresca. Uno de ellos, de 28 años, tenía una herida en el cuello y otras dos en el torso, por lo que su vida corría peligro. En tanto que, otro de los partícipes es un hombre que se desempeña como efectivo de la Policía de Prevención Local (UPPL).

Investigación

Cabe destacar que el agente se encontraba de civil y sufrió un cuchillazo en el muslo de la pierna derecha. De acuerdo a la pesquisa, está señalado como el autor del crimen, aunque los detalles se van a conocer con el avance de la causa y los resultados de las pericias correspondientes.

En ese marco, según señalaron las fuentes, uno de los implicados en la pelea salvaje tenía una puñalada en el cuello y murió prácticamente en el acto. En tanto que, los sospechosos fueron reducidos y trasladados al Hospital Evita, mientras los agentes trabajaron en el lugar secuestraron un cuchillo, una moto y un Chevrolet Ágile.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 Descentralizada de Lanús, que dispuso las detenciones por homicidio y por tentativa de homicidio de los involucrados. Además, se dispuso la desafectación del efectivo policial acusado por el asesinato y el Ministerio de Seguridad provincial le inició un sumario interno.