Festejaba su casamiento y le desvalijaron la casa

Lo que era un momento de celebración se convirtió en una pesadilla para una mujer que, mientras festejaba su casamiento, desconocidos ingresaron a su casa y se la desvalijaron.

El robo ocurrió en una finca de la calle 35 entre Chacabuco y San Lorenzo, en la localidad bonaerense de Balcarce, hasta donde se dirigieron los hampones aprovechando la ausencia de su dueña.

Si bien se desconocen los detalles más finos del hecho, se supo que, para poder colarse en la vivienda, los malvivientes forzaron una ventana y se llevaron un televisor de 55 pulgadas, un smartwatch, una desmalezadora y otros objetos de valor.

Hasta el momento los sospechosos no fueron identificados y se espera que se puedan obtener más precisiones con el relevamiento de las cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores de la finca, como así también del testimonio de posibles testigos que hayan divisado los movimientos de los ladrones.