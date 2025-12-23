Un hombre y su hija murieron en un grave accidente de tránsito

Un gravísimo accidente de tránsito terminó con el fallecimiento de un hombre de 54 años y su hija de 17, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta y colisionaron contra un vehículo particular. Debido al golpe, el conductor murió prácticamente en el acto, mientras que la menor debió ser trasladada de urgencia hasta un centro de salud, donde perdió la vida al poco tiempo de ingresar.

De acuerdo a la información aportada por los voceros abocados al caso, todo sucedió en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 80, con dirección hacia nuestra ciudad. Las víctimas fatales circulaban en una Gilera Voge DS900X de color gris oscuro y por causas que se intentan esclarecer, impactaron contra la parte trasera de un automóvil marca Volkswagen Polo Classic gris.

A raíz del fuerte golpe, ambos salieron despedidos del rodado y quedaron tendidos en la cinta asfáltica con visibles lesiones. Por esta razón, un llamado telefónico alertó a las autoridades de lo sucedido y unos minutos después arribó el personal de la comisaría Decimoquinta de Lisandro Olmos para comenzar con las diligencias de rigor.

Con la llegada de los médicos, la joven fue llevada hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fue asistida por los profesionales de la salud de la guardia. La menor ingresó al nosocomio con fractura de cráneo y, según lo detallado por las fuentes consultadas, murió poco después a raíz de las contusiones como consecuencia del brutal choque.

Investigan lo ocurrido

Por su parte, mientras aguardaban el arribo de una segunda ambulancia para trasladar al conductor, se confirmó el deceso del hombre, quien fue posteriormente identificado como Gustavo Alberto Weinbender y su hija como Barbara Morena Weinbender, ambos con domicilio en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda.

Por el su parte, se supo que el Volkswagen Polo Classic era manejado por un joven de 25 años oriundo de Barrio Norte de nuestra ciudad, quien resultó ileso y, en principio, no requirió de asistencia médica.

En el lugar, además de los efectivos de la seccional de Olmos, trabajaron los peritos y personal de Vialidad para perimetrar la zona con el objetivo de recolectar los primeros datos. En este sentido, el personal de la Policía Científica llevó adelante las tareas de rigor para tratar de determinar cuáles fueron las causas que produjeron el siniestro fatal.

Mientras tanto, en el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 en conjunto con el Juzgado de Garantías N° 2, ambas dependencias pertenecientes al Departamento Judicial de La Plata, con una causa que primeramente fue caratulada como lesiones culposas y luego fue recaratulada como doble homicidio culposo.