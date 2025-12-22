Dramática muerte de un hombre en San Carlos
El hombre sufrió un brote en la vía pública y falleció antes de recibir asistencia.
Un hombre de 49 años murió en San Carlos tras padecer un brote eufórico en plena calle, informaron ayer desde la fuerza.
La víctima, fuera de sí y en estado de alteración, empezó a sentirse mal en 142 entre 47 y 49, motivo por el cual los vecinos llamaron al 911. Cuando llegaron las autoridades, el sujeto ya había fallecido y poco podía hacerse.
Por orden de la UFI en turno, el cuerpo del individuo será sometido a la correspondiente operación de autopsia.