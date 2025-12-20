“Salió despedida por el parabrisas”: trágico accidente en Ruta 36

Una familia sufrió una terrible tragedia en horas de la madrugada luego de un gravísimo accidente que tuvo lugar en el kilómetro 68 de la Ruta 36, a la altura del paraje Poblet. Por el siniestro, la madre murió en el acto y sus dos hijos pequeños resultaron heridos.

Fuentes le detallaron a Trama Urbana que el triste episodio sucedió cuando una pareja y sus dos hijos, de 2 y 4 años, transitaban por la mencionada zona cuando, por motivos que todavía se deben establecer, el padre perdió el control del volante y el coche terminó volcando.

“Salió despedida por el parabrisas”, afirmó una fuente consultada por Trama Urbana, la cual agregó que la mujer perdió la vida en el acto a raíz del fuerte impacto que tuvo contra el suelo. Por su parte, los dos menores resultaron también con lesiones.

Tras el pedido de auxilio, la ambulancia se hizo presente en la escena, constatando los médicos el deceso de la mujer y trasladando a los demás al centro de salud más cercano. Allí, los médicos establecieron que los pequeños estaban fuera de peligro y que el padre de la familia estaba ileso.

En cuanto a la identidad de la fallecida, la misma fue identificada como Lileth Molina Vázquez, de 27 años. Por su parte, vale destacar que los niños se encuentran bien, fuera de peligro, pero shockeados por lo que fue el accidente. Asimismo, se informó que era una familia domiciliada en la ciudad de La Matanza.

Personal policial trabajó en Poblet y tomó intervención la comisaría Decimoquinta de Lisandro Olmos, la cual cuenta con jurisdicción en donde sucedió la tragedia. Asimismo, la UFI en turno caratuló el caso como “homicidio culposo”.

Con este hecho ocurrido en Ruta 36, en la región ya fallecieron 74 personas por siniestros viales en todo lo que va del 2025 (esto se da de la sumatoria entre las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada). Esta cifra resulta alarmante, ya que no se contabilizaba un número tan alto desde 2017, cuando murieron cerca de 100 personas.