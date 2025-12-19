En segundos, robaron una perfumería de Villa Ponsati

Una vez más, la ciudad de La Plata fue escenario de un episodio delictivo, el cual ahora tuvo lugar en el barrio de Villa Ponsati, donde tres personas llevaron adelante el robo de mercadería en un comercio y escaparon antes de que llegara la Policía.

Si bien el episodio ocurrió el martes pasado, recien trascendió ayer cuando se conocieron las filmaciones de las cámaras de seguridad. El mismo, tuvo como objetivo una perfumería de la zona de calle 120, entre 76 y 77. Según manifestaron comerciantes del vecindario, los delincuentes ingresaron al negocio, se apoderaron de varios productos y escaparon rápidamente.

Cabe mencionar que la maniobra se concretó en pocos minutos y no se registraron heridos, pero el hecho de que los hampones sigan sueltos (al menos al cierre de esta edición) despertó nuevamente la indignación de los vecinos, que reclaman mayor seguridad.

Vecinos y dueños de comercios señalaron que los responsables ya habrían sido identificados y que no sería la primera vez que protagonizan robos en el sector, lo que provocó preocupación e indignación en el barrio ante la reiteración de estos hechos.

Cabe mencionar que este medio ya había informado de un terrible episodio de inseguridad que tuvo lugar en diagonal 73 entre las calles 2 y 65, en el barrio El Mondongo, no muy lejos de donde robaron la perfumería.

Allí, tres motochorros atacaron en diferentes comercios y arrastraron por el piso a una mujer. A dos empleadas les gatillaron y las víctimas aseguran de que se trata de una zona liberada.

“Acá no se ven patrulleros ni caminantes ni nada. Es tierra de nadie, desde hace años. Cambian al comisario como si algo fuera a pasar, y no pasa nada. Estamos en manos de los delincuentes y nadie nos defiende”, cerraron, con enojo y desesperación.