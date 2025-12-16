Despedida tumbera asustó a los vecinos de un sector platense

Un entierro a los tiros en el cementerio platense alertó y alarmó a las autoridades y a los vecinos, quienes se preguntaban qué sucedía. Las versiones que explicaron los voceros policiales ante Trama Urbana fue que se habría tratado de la despedida de Cristian Gonzalo Prado, el joven de 23 años fusilado de un disparo en la cabeza la semana pasada en Villa Elvira, en un extraño suceso.

El incidente se materializó ayer a la mañana en la necrópolis de nuestra ciudad emplazada en Los Hornos, y por fortuna no hubo que lamentar heridos ni se registraron mayores incidentes, de acuerdo a las fuentes del caso. Los testigos dijeron que había unas 30 motos, cuyos conductores hacían “cortes” y aceleraban, provocando un gran estruendo. “Había un ruido infernal, estaban todos asustados”, aseveraron.

El hombre fue atacado la madrugada del viernes en 2 y 80, cuando el involucrado se vio envuelto en una pelea con sujetos, por motivos de vieja data. Tras la discusión, la víctima quiso irse junto a un amigo, pero entonces pasó por su lado un auto blanco y desde el interior abrieron fuego. Un proyectil impactó en su cráneo y cayó al piso.

Fue trasladado hasta el policlínico San Martín, en estado crítico y desesperante, y pronto se notificó que sufría muerte cerebral, con estado irreversible. Horas después perdió la vida y su cuerpo fue sometido a la correspondiente operación de autopsia.

Otra versión

No obstante, sus familiares no aceptaron que haya habido una pelea y dijeron que Prado no era ningún delincuente y que trabajaba como chofer de Uber, tras las diferentes noticias en donde se dio a conocer su prontuario.

Los allegados relataron que el muchacho estaba trabajando cuando llegó a la vivienda donde se desató la tragedia, y puntualizaron que “entró en el lugar equivocado”. Otro dijo que “no se quiso escapar de la pelea, sino que fue a buscar su auto para que no se lo roben”, y ahí fue baleado.

En cuanto a los autores del crimen, que aún no fueron localizados, se sospecha que son tranzas del barrio. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos y permanecían en la clandestinidad.