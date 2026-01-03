Asesinaron a una mujer y dejaron su cuerpo en un camino rural

Una mujer fue hallada asesinada en un camino rural en la provincia de Córdoba y las autoridades investigan si se trató de un femicidio, debido a que presentaba signos de violencia.

Este jueves los investigadores fueron alertados por la presencia de una mujer sin vida en un camino rural al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional en Villa María.

De este modo, la Fiscalía de Instrucción en Feria de la ciudad de Villa María comenzó con la investigación por el supuesto homicidio.

El dato que se dio a conocer es que el cadáver se encontraba sobre los pastizales de un ingreso rural con signos de violencia, por lo que se trata de constatar si pudo tratarse de un femicidio. La fiscalía ordenó tareas de relevamiento y pericias a personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín.

En tanto, se aguardaba al resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte y su identificación.

Robo mortal

En tanto, un hombre fue asesinado durante un robo en su casa en la provincia de Santa Cruz y la denuncia fue realizada por un vecino, quien fue a pedirle cigarrillos a la víctima y constató la presencia de dos hombres dentro de la vivienda.

El hecho ocurrió en las primeras horas del Año Nuevo cuando un sujeto se presentó en la comisaría local y denunció que fue hasta lo de su vecino y fue recibido por una persona desconocida que portaba un arma.

Los agentes se acercaron hasta el domicilio y allí se entrevistaron con la pareja de la víctima, quien les permitió ingresar y dentro de la residencia hallaron sin vida al sujeto, que presentaba signos de violencia.

Personal de la División Comisaría Segunda de El Calafate inició las actuaciones y, tras los primeros testimonios, se pudo saber que, minutos antes del hallazgo el hombre, de 48 años, fue víctima de un atraco de parte de dos ladrones, uno de los cuales estaba armado y que le exigieron dinero de una presunta operación inmobiliaria.

Ante la negativa del propietario, ocurrió una pelea, momento en el que el individuo murió. El certificado de defunción remarca que falleció de un infarto agudo de miocardio producto de la brutalidad del accionar de los cacos.