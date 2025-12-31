Radiografía del crimen en La Plata: 17 homicidios y un mapa de la violencia

Con un total de 17 crímenes registrados, las estadísticas recientes en la región de La Plata dibujan un panorama complejo sobre la violencia letal y sus principales características. El análisis de los datos permite identificar tendencias claras en cuanto al uso de armas, los móviles de los hechos, las zonas más afectadas y el perfil de las víctimas.

Entre los casos más relevantes, se encuentran el asesinato de Kim Gómez a mano de delincuentes en medio de un terrible hecho de inseguridad; el de Mateo Yagame, también asesinado durante un robo; y el de Virginia Franco, muerta a puñaladas por un ladrón en su casa de City Bell.

Más de la mitad de los crímenes, el 52,94%, fueron cometidos con armas de fuego, consolidándose como el medio más utilizado. En segundo lugar aparecen las armas blancas, presentes en el 35,3% de los casos, mientras que un 11,76% corresponde a otros métodos, como hechos vinculados a quemaduras o arrastres. Esta distribución confirma la persistencia de la violencia armada como un factor central en los homicidios.

En cuanto a los móviles, las peleas encabezan la estadística con 9 casos, lo que representa el 52,95% del total. Los robos derivaron en 4 crímenes (23,53%), mientras que en 2 hechos la víctima era el propio ladrón (11,76%). También se registró un femicidio, que equivale al 5,88%, y un caso cuyo móvil aún no pudo determinarse.

Respecto del esclarecimiento, el 76% de los crímenes (13 casos) fueron resueltos, un índice alto en comparación con otros períodos, aunque todavía quedan 4 hechos sin esclarecer. La distribución territorial muestra una dispersión amplia: Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Casco Urbano, Tolosa y Villa Elvira registraron dos casos cada uno, mientras que en barrios y localidades como Arturo Seguí, Ensenada, Berisso, Ringuelet, San Carlos, City Bell y Melchor Romero se contabilizó un crimen en cada zona.

Finalmente, el perfil de las víctimas revela que el 70,6% fueron hombres (12 casos) y el 29,4% mujeres (5 casos). Estos datos permiten dimensionar la magnitud del problema y aportan elementos clave para el diseño de políticas de prevención y seguridad en la región.