Recibió un mate en la ruta, se accidentó y murió

Las muertes por accidente de tránsito en las calles de nuestra ciudad continúan y las cifras ya arrojan números históricos. En las últimas horas hubo que lamentar un nuevo y lamentable suceso, en el cual un hombre perdió la vida y su mujer resultó herida, de acuerdo a lo señalado ayer por voceros policiales y judiciales consultados por este multimedio.

Los portavoces señalaron que todo tuvo lugar este domingo en la intersección de las rutas 6 y 215, a la altura de la localidad platense de Abasto.

Allí circulaba un auto Ranault Duster de color blanca, en cuyo interior viajaba una pareja, que iba desde Monte Grande hasta la Costa Atlántica. Sin embargo, por causas que son motivo de investigación, el rodado perdió el control y terminó a la vera de la ruta, luego de haber sufrido una serie de vueltas hasta terminar volcado.

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó del hecho y poco después se hizo presente personal del Subcomando Oeste. Los efectivos constataron la denuncia y se toparon con una mujer, que había logrado salir del vehículo por sus propios medios. Esta persona, de 65 años, relató luego que le había ofrecido un mate a su esposo y este terminó por perder el control de la unidad, hasta despistarse y volcar.

Pericias

A la escena arribaron ambulancias, numerarios de la fuerza y peritos de la Policía Científica, además de una dotación de bomberos de Abasto. Los paramédicos constataron el fallecimiento del conductor, identificado de manera oficial como Rogelio Medina, un jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense de 68 años. El hombre murió antes de llegar a recibir asistencia del personal del salud. En las próximas horas, su cuerpo será sometido a la correspondiente operación de autopsia, ordenada por la fiscalía en turno de Delitos Culposos.

La mujer, en tanto, fue atendida en la escena de los hechos y se constató que no había sufrido ninguna herida de consideración.

Se abrió una causa penal en la UFI 14 caratulada como “muerte por accidente”.