Horror por la muerte de un joven en San Carlos

La Justicia platense investiga la muerte de un joven de 30 años, que en las últimas horas apareció sin vida en su casa del sector oeste de nuestra ciudad, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

Consultados por este multimedio, los voceros señalaron que todo sucedió el jueves de Navidad en un domicilio de las calles 36 entre 138 y 139 de San Carlos, donde residía la víctima, cuya identificación este diario prefiere no publicar. Fue su tío, quien estaba en el lugar, quien se preocupó de que el hombre no saliera del dormitorio y fue a ver si le ocurría algo.

Al cruzar la puerta y acercarse hasta la cama, notó que el muchacho no respondía a los llamados y que, al parecer, no tenía pulso. Ante eso, el hombre se comunicó de inmediato al servicio de emergencias 911 y minutos después se hicieron presentes agentes de la subcomisaría La Unión y del Comando de Patrullas La Plata, junto a una ambulancia. Fueron los médicos que acudieron en la unidad de salud quienes certificaron el deceso del damnificado, por lo que ya nada podía hacerse.

Escena intacta

Debido a la gravedad del caso, se convocó a los peritos de la Policía Científica, con el fin de que lleven adelante las tareas de rigor para averiguar de manera certera qué ocurrió. Por lo pronto, se estableció que no había faltantes en el lugar ni tampoco desorden, por lo que se descartó la posibilidad de un hecho delictivo y la presencia de terceros en la escena.

El tío refirió que su sobrino tenía problemas de adicción, por lo que la principal sospecha y teoría es la del suicidio, aunque no se detalló el tipo de lesiones que tenía el cuerpo. El mismo será sometido a la correspondiente operación de autopsia en la morgue platense, para averiguar tanta la causal de la muerte como la data.

La Unidad Funcional de Instrucción número 6 de La Plata caratuló la causa como "averiguación de causales de muerte", y se busca establecer si el damnificado ya había intentado atentar contra su vida en el pasado. Para todos aquellos que lo necesiten existe la línea 0800-2221002 de atención de salud mental.

Otro caso

En tanto, otra muerte está siendo investigada por las autoridades judiciales, en este caso en Capital Federal.

El hecho ocurrió en el asentamiento Villa 20 de Villa Lugano, donde efectivos de la Policía de la Ciudad concurrieron ante la denuncia de una presunta pelea. Conforme a las imágenes de un video, los vecinos se enfrentaron con los oficiales y se investiga si la víctima, identificada como Gabriel González, falleció a causa de una herida de arma blanca o un golpe de bastón.