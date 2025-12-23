Denuncian robo de un celular en un colectivo de la línea Este

Una mujer denunció esta mañana que le robaron el teléfono celular mientras viajaba en un colectivo de la línea Este, en un hecho ocurrido en inmediaciones de las calles 13 y 80. Según relató la víctima, el episodio se produjo cuando la unidad se encontraba repleta de pasajeros y dos individuos se ubicaron muy cerca de ella, empujándola en reiteradas oportunidades.

De acuerdo al testimonio de la damnificada en la RED92, el robo se habría producido tras subir al colectivo en la zona de 12 y 85. “Sentí que me empujaban y en ese momento me sacaron el celular”, explicó. Al advertir la situación, dio aviso inmediato al chofer y comenzó a buscar el teléfono en su cartera, confirmando que ya no lo tenía.

Tras el aviso, uno de los sospechosos descendió del colectivo luego de que el conductor abriera las puertas, mientras que personal policial fue alertado por una oficial que viajaba en el mismo. Minutos después, efectivos acudieron al lugar y procedieron a identificar y palpar a un sujeto señalado como presunto autor del robo, quien fue demorado para su posterior traslado.

La víctima indicó que se dirigía a trabajar y a realizar trámites en la zona del Parque Saavedra, y expresó su preocupación por los reiterados hechos de inseguridad en el transporte público. La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales, que continuaban con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.