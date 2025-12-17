Robo en un jardín de infantes de Ensenada genera alarma y reclamos por mayor seguridad

Un nuevo hecho de inseguridad conmocionó a la ciudad de Ensenada durante la madrugada del martes, cuando delincuentes ingresaron a robar a un jardín de infantes y se llevaron distintos elementos fundamentales para el funcionamiento de la institución. El episodio ocurrió en el Jardín de Infantes N° 904, ubicado en la zona de las calles 123 y 530, y volvió a encender el reclamo de la comunidad educativa por mayor presencia policial y medidas de prevención.

De acuerdo a la denuncia realizada por las autoridades del establecimiento, el robo se produjo cerca de las 3.30 de la mañana. Los delincuentes forzaron accesos del edificio, recorrieron varias dependencias y sustrajeron una computadora, además de elementos de cocina que eran utilizados para la preparación de alimentos destinados a los niños que asisten diariamente al lugar. Tras cometer el hecho, los autores escaparon sin ser detectados en el momento.

Las cámaras de seguridad instaladas en el predio lograron registrar movimientos sospechosos en el techo del jardín, donde se observó a al menos dos personas desplazándose durante la madrugada. Según las primeras averiguaciones, serían tres los involucrados en el robo, quienes ya fueron identificados y son intensamente buscados por la Policía.

El episodio generó una profunda preocupación entre docentes, familias y vecinos del barrio, quienes remarcaron que no se trata de un hecho aislado. En los últimos meses se registraron otros ataques contra instituciones educativas y espacios comunitarios, lo que refuerza la sensación de vulnerabilidad y desprotección, especialmente durante la noche.

Desde la comunidad educativa reclamaron a las autoridades municipales y provinciales un refuerzo urgente de la seguridad en la zona. Entre los pedidos se destacan un mayor patrullaje nocturno, la instalación de alarmas y sistemas de vigilancia más eficientes, y políticas preventivas que eviten que establecimientos destinados a la educación inicial se conviertan en blanco de la delincuencia.

La directora del jardín expresó su preocupación por el impacto que este tipo de hechos tiene en el normal desarrollo de las actividades y en el ánimo de quienes trabajan y confían a sus hijos en la institución. Mientras tanto, el jardín intenta reponerse de las pérdidas materiales y espera respuestas concretas para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.