Motochorros balearon a una mujer que defendió a su hija de un robo

La escalada de violencia no cesa y los delincuentes actúan cada vez con mayor crueldad. Eso quedó demostrado de un salvaje intento de asalto en el que dos motochorros balearon a una mujer de 47 años que había salido en defensa de su hija, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia hasta el centro de salud más cercano, mientras que los hampones se dieron a la fuga.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Fray Mamerto Esquiú y Túpac Amaru, en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. La víctima del cobarde ataque estaba junto a sus dos hijos, una joven de 21 años y su hermano de 14, cuando de pronto fueron abordados por los ladrones que se desplazaban en una moto.

Prácticamente sin media palabra, uno de los sujetos se dirigió hacia la chica y quiso arrebatarle su teléfono celular, por lo que la mujer decidió intervenir para tratar de evitarlo. Lejos de desistir en su actitud, el malviviente extrajo el arma de fuego que portaba y le apuntó a la señora, mientras en el ciclomotor lo esperaba su socio delictivo para escapar.

El delincuente apretó el gatillo y baleó a la damnificada, a la vez que se apoderaron de una cartera que la joven llevaba consigo. Tras ello se subió al rodado junto a su cómplice y ambos huyeron a gran velocidad, sin dejar rastros y perdiéndose entre las calles del vecindario. Mientras que la víctima tuvo que recibir atención médica debido a la lesión que presentaba.

Buscan a los sospechosos

La madre de los chicos fue trasladada con suma urgencia hasta la Unidad de Diagnóstico Precoz (U.D.P.) más cercana al lugar, donde los profesionales de la salud del establecimiento detectaron que tenía una herida de bala en el brazo izquierdo. De todos modos, también certificaron que se hallaba fuera de peligro, aunque quedó internada unas horas en observación.

Por su parte, una recibida la denuncia formal, el personal de la comisaría Segunda del distrito, en conjunto con la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero de los atacantes.